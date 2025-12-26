Olay, Kınalıada Mahallesi İskele Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, CHP’li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olan Turan Y. (44) arasında, geçmiş yerel seçimlerden kaynaklanan bir husumet nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma Bıçaklı Saldırıya Dönüştü

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Turan Y., Ahmet Tanay Garip’i sırtından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Garip Hastaneye Kaldırıldı, Şüpheli Gözaltında

Yaralı Garip, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Garip’in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Şüpheli Turan Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Tanay Garip’ten Açıklama

Tedavisi devam eden Ahmet Tanay Garip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün yaşanan bıçaklı saldırı sonrası sağlık durumumun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı kontrollerimin sürdüğünü paylaşmak isterim. Yanımda olan, arayan soran ve mesajlarıyla destek veren herkese gönülden teşekkür ederim.”