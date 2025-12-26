Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak anılan 7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Ankara'da cezaevlerinde tahliyeler başladı. Tahliyelerin başlamasıyla birlikte Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde hareketlilik yaşandı. Serbest bırakılacak yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren cezaevi önünde toplandı. Hazırlıkları ve gerekeli evrakları tamamlanan hükümlüler ise tahliye edildi.

'ÇIKACAKLARI İÇİN MUTLUYUZ'

Eşinin tahliyesini bekleyen Mesut Arsoy, 'Çıkacakları için mutluyuz. Milletvekillerimize de çok teşekkür ederiz' dedi.

Babası ve kardeşinin tahliye edilmesini bekleyen Haydar Ali Deligöz ise 'Mutlu ve neşeli bir biçimde bekleyiş içerisindeyiz. Çıktıkları zaman her şeyin daha iyi olacağını umut ediyoruz' diye konuştu.

Tahliye edilen hükümlüler ise ailelerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirdi. (DHA)