Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye’ye özgü ve dünyada son derece sınırlı bir yayılıma sahip olan Piyan-Eber Sarısı (Thermopsis turcica) hakkında bilgilendirme yaptı. “Mutlak Korunması Gereken Bitki Türleri Listesi”nde yer alan Eber Sarısı, yalnızca Afyonkarahisar’daki Eber Gölü’nün güneyi ile Akşehir Gölü çevresinde, meyve bahçeleri ile göller arasında kalan dar bir alanda yetişiyor.

Baklagiller familyasına ait olan ve bakla, fasulye, nohut, mercimek, yonca ile tırfıl gibi ekonomik değeri yüksek türlerle akraba olan bitki, çiçeklenmesini tamamladıktan sonra ağustos ayında meyve veriyor. Nadir türün korunması amacıyla hazırlanan Tür Eylem Planı kapsamında çalışmalar sürdürülürken, yetkililer Piyan-Eber Sarısı’nın insanlığın ortak doğal mirası olduğunu vurgulayarak, korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Piyan-Eber Sarısı (Thermopsis turcica) 🌼



En dar yayılışlı bitki türlerinden biri olan Eber Sarısı, “Mutlak Korunması Gereken Bitki Türleri Listesi”nde yer almaktadır.



