Gözaltına alınan Gazeteci Barış Terkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Gazeteci Barış Terkoğlu, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltı kararı, Terkoğlu’nun YouTube’da yayınlanan Onlar TV programında yaptığı açıklamaların ardından verildi.

Terkoğlu’nun söz konusu yayında, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen “Kütüphane” adlı mekâna geçmişte düzenlenen bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını ve bununla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) bildirimde bulunulduğunu öne sürmesi tartışma yaratmıştı.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terkoğlu’nun, bu iddiaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgi yayıyor olabileceği gerekçesiyle İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındığı açıklandı.