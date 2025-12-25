Keçiören Belediyesi tarafından hayata geçirilen mahalle buluşmaları kapsamında İncirli Mahallesi sakinleri, Yunus Emre Düğün Salonu’nda düzenlenen programa yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa; CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, İncirli Mahalle Muhtarı Bektaş Yener Çelik, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Özarslan: “Halka hizmet için buradayız”

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, İncirli Mahallesi’nin uzun yıllar ihmal edildiğini vurgulayarak, belediyecilik anlayışlarının temelinde eşit ve adil hizmet anlayışının yer aldığını ifade etti. Özarslan, vatandaşların yönetime doğrudan katılmasını önemsediklerini belirterek, “Biz kimsenin üstünde olmak için değil, halka hizmet etmek için buradayız. Siz konuşacaksınız, biz dinleyeceğiz ve gereğini yapacağız. Eksiklerimizi birlikte düzelteceğiz. Bu kentte sözün sahibi halktır” dedi.

Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını dile getiren Özarslan, Keçiören’de kimseyi ötekileştirmeden, her mahalleye eşit hizmet götürmeyi hedeflediklerini söyledi.