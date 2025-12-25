Gazeteci Barış Terkoğlu’nun, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı işleminin, Terkoğlu’nun YouTube platformunda yayın yapan Onlar TV’de katıldığı programda yaptığı açıklamalar nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 217/a maddesi kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla başlatıldığı ifade edildi.

“Kütüphane” iddiası gündem olmuştu

Terkoğlu, Onlar TV’de yayımlanan programında, uyuşturucu operasyonlarıyla kamuoyunun gündemine gelen “Kütüphane” adlı mekâna geçmişte düzenlenen bir baskında polis ekiplerinin içeride bir savcıyla karşılaştığını öne sürmüştü. Söz konusu bilgiyi, İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırdığını söyleyen Terkoğlu, mekâna daha önce de benzer operasyonların yapıldığını dile getirmişti.

HSK’ye bildirim yapıldığını açıklamıştı

Terkoğlu’nun haberinde, adı geçen savcıyla ilgili olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) disiplin soruşturması açılması talebiyle bildirimde bulunulduğu da yer almıştı. Bu açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Pehlivan’dan tepki

Gözaltı kararının ardından gazeteci Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki gösterdi. Pehlivan, açıklamasında, doğruluğu savcılık tarafından da teyit edilen bir haber üzerinden gazetecilerin hedef alındığını savunarak, basın özgürlüğüne dikkat çekti.

Başsavcılıktan resmi açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatılmış olup, talimat doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltı işlemi gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi

Terkoğlu’nun avukatı Enes Ermaner, müvekkilinin ifade işlemlerinin yapılması için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldüğünü açıkladı.