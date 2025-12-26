Bakanlık, gıda güvenliğini tehdit eden ürünleri “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden yayımlamaya devam ediyor. Sitede;

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar

başlıkları altında, uygunsuzluk tespit edilen firmalar, markalar ve ürünler kamuoyuna duyuruluyor.

Güncellenen listede bal, yoğurt, kıyma ve baharat gibi sık tüketilen ürünler yer aldı.

Lahmacun Harcında Sakatat ve Kanatlı Et Tespit Edildi

Son yapılan denetimlerde, bazı markaların “lahmacun iç harcı (dana eti)” ibaresiyle satışa sunduğu ürünlerde sakatat ve kanatlı et bulunduğu belirlendi. Bu durum, tüketicinin yanıltıldığını ortaya koydu.

Bal ve Pekmezde Hile

Denetimler kapsamında bal ürünlerinde de taklit ve tağşiş tespit edildi. Ayrıca Konya’nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği pekmezde şeker ilavesi olduğu belirlendi.

Köftede Mekanik Ayrılmış Et

Ankara’nın Akyurt ilçesinde, yüzde 100 piliç eti olduğu belirtilen köftede mekanik ayrılmış kanatlı et tespit edilmesi dikkat çekti.

Baharatlarda Yasaklı Boya Alarmı

Bakanlığın “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde ise sumak, isot ve kırmızı toz biber gibi baharatlarda, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddeleri bulunduğu açıklandı.

Bakanlıktan Uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilere ürün alırken etiket bilgilerini dikkatle incelemeleri ve şüpheli durumları Alo 174 Gıda Hattı’na bildirmeleri çağrısında bulundu.