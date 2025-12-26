Netanyahu, üst düzey güvenlik ve dışişleri yetkilileriyle birlikte İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) merkezinde gerçekleştirilen toplantıda önemli mesajlar verdi. İsrail’i “güçlü, gelişmiş ve bağımsız” bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Netanyahu, savunma sanayiinde yerli üretimin öncelik olacağını vurguladı.

Yerli Silah ve Hava Platformları Vurgusu

Başbakan Netanyahu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bazı hava platformları da dahil olmak üzere silahlarımızın İsrail’de üretilmesi için yoğun çaba göstereceğiz.”

Bu kapsamda ayrılacak bütçenin, özellikle yerli savunma teknolojileri, hava araçları, silah sistemleri ve askeri altyapı yatırımları için kullanılacağı bildirildi.

Müttefiklere Bağımlılık Azaltılacak

Netanyahu, İsrail’in savunma alanında müttefik ülkelere olan bağımlılığını azaltmak istediklerini belirterek, uzun vadeli stratejik planlama yaptıklarını söyledi. Önümüzdeki 10 yılı kapsayan bu yatırım planının, İsrail savunma sanayiini daha rekabetçi ve bağımsız hale getirmesi hedefleniyor.

Savunma Sanayiinde Yeni Dönem

Uzmanlara göre, açıklanan 350 milyar şekellik yatırım, İsrail tarihinde savunma alanında ayrılan en büyük bütçelerden biri olacak. Bu adımın hem bölgesel güvenlik dengelerini hem de küresel savunma pazarını etkilemesi bekleniyor.