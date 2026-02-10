Montgomery County Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre; başkent Washington'a yaklaşık yarım saatlik mesafedeki Rockville kentinde bulunan Thomas S. Wootton Lisesi'nde, dün yerel saatle 14.15'te silah sesleri duyulması üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin okulun koridorunda tek kurşunla vurulmuş halde bulduğu 16 yaşındaki erkek öğrencinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin de aynı lisede eğitim gören 16 yaşındaki bir erkek öğrenci olduğu, olaydan kısa bir süre sonra okul yakınlarında yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelinin 'yetişkin' statüsünde yargılanacağı, isminin ise şimdilik açıklanmayacağı aktarıldı.

Saldırı sonrası okulda güvenlik amacıyla tecrit uygulandığı, öğrencilerin daha sonra başka bir okulda aileleriyle buluşturulduğu ifade edildi.