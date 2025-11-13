Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, ilk deprem saat 06.16’da 4.8 büyüklüğünde, ikinci deprem saat 06.20’de 4.3 büyüklüğünde, üçüncü deprem ise 06.21’de yine 4.3 büyüklüğünde kaydedildi.

Yerin 8 ile 13 kilometre derinliklerinde meydana gelen depremler çevre ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.