12 Kasım 1999’da Düzce merkezli gerçekleşen deprem, Türkiye’nin yakın tarihindeki en yıkıcı depremlerden biri olarak kayıtlara geçti. Saat 18:57’de meydana gelen Mw 7,2 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 30 saniye sürdü ve kısa sürede büyük hasara yol açtı.

Depremin Etkilediği Bölgeler ve Can Kaybı

Deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Sakarya, Zonguldak gibi çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Resmi verilere göre 845 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 948 kişi yaralandı. Binlerce bina ağır hasar görürken, deprem sonrası şehirde ciddi bir altyapı krizi yaşandı.

İhmal ve Önceden Mevcut Riskler

Düzce Depremi’nin yıkıcılığını artıran en önemli etkenlerden biri, bazı binaların 17 Ağustos 1999 İzmit Depremi sonrası hâlâ güçlendirilmemiş ya da hasarlı durumda olmasıydı. Ayrıca yetersiz zemin etütleri ve inşaat yönetmeliklerinin eksik uygulanması, depremdeki can ve mal kaybını ciddi şekilde artırdı. Bu durum, deprem öncesi ve sonrası alınması gereken önlemlerdeki eksiklikleri gözler önüne serdi.

Depremin Ardından Yapılan Müdahaleler

Olay sonrası bölgeye hızla acil yardım ekipleri, sağlık ve güvenlik birimleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, devlet ve yerel yönetimler geçici barınma, yardım ve yeniden yapılandırma çalışmalarına başladı.

Deprem 25 Yıl Sonra da Hatırlanıyor

Bugün, 12 Kasım Düzce Depremi’nin 25. yıldönümünde, bölgedeki sismik riskler ve alınması gereken önlemler bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, özellikle yapı güvenliği, zemin etütleri ve deprem bilincinin artırılması gerektiğini vurguluyor.