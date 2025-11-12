Kaza, saat 10.00 sıralarında, Menteşe'nin Devrant mevkisinde meydana geldi. Menteşe'den Köyceğiz ilçesine seyir halinde olan 48 HO 7529 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsü Engin Şaylan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 15 yaralı, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.