Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi’nde faaliyet gösteren bir butik otelde çıktı. İddiaya göre klimadan kaynaklanan yangın, kısa sürede odadaki yatak ve mobilyalara sıçradı.

Yangın sırasında Manisa’da görev yapan polis memuru Mehmet Ayten (50) ile eşi Emine Ayten’in (46) odada bulunduğu öğrenildi. Çift, yoğun dumana maruz kaldı.

Emine Ayten kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen çift, ilk müdahalenin ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emine Ayten, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumumorguna gönderildi.

Durumu ağır olan Mehmet Ayten ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

14 Şubat için gelmişlerdi

Çiftin Manisa’da yaşadığı ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Sığacık’ta tatil yapmak için otele geldikleri öğrenildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.