Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Geçgel, 2026 yılına ilişkin yayımladığı yeni yıl mesajında, hem basın camiasına hem de topluma yönelik önemli mesajlar verdi. Geçgel, yeni yılın Türkiye için birlik, beraberlik ve özgürlüklerin güç kazandığı bir dönem olmasını diledi.

Basın emekçilerinin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çeken Geçgel, gazetecilerin daha güvenli ve refah bir yaşam sürmesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Güçlü Basın, Güçlü Basın Emekçileriyle Mümkün”

Mesajında tasarruf uygulamalarının basın çalışanları üzerindeki etkilerine değinen Geçgel, ekonomik zorlukların gazetecilerin mesleki motivasyonunu olumsuz etkilediğini belirtti. Geçgel, basının toplumsal görevini sağlıklı şekilde yerine getirebilmesi için basın emekçilerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Basın Özgürlüğü Demokrasinin Temel Taşıdır”

Basın özgürlüğünün demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Geçgel, özgür ve bağımsız medyanın yalnızca ifade özgürlüğüyle sınırlı olmadığını, gazetecilerin insanca yaşam koşullarına sahip olmasının da bu özgürlüğün ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Geçgel, 2026 yılının Türkiye’de birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği, kardeşlik duygularının pekiştiği bir yıl olmasını temenni etti. Farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, huzur ve barış ortamının hâkim olduğu bir toplum vurgusu yaptı.

“2026 Daha Adil ve Umut Dolu Olsun”

Mesajının sonunda Geçgel, yeni yılın başta basın emekçileri olmak üzere tüm Türkiye’ye ve insanlığa sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini dileyerek, 2026’nın daha adil, daha özgür ve daha umut dolu bir yıl olması temennisini paylaştı.