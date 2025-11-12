#HudutsuzSevda ekibinin yeni projesi #Yeraltı dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. #Medyapım imzalı ve yönetmen koltuğunda #MuratÖztürk’ün oturduğu dizinin güçlü kadrosuna başarılı oyuncu #SümeyyeAydoğan da katıldı.

Sümeyye Aydoğan, “Sultan” Karakterine Hayat Verecek

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Sümeyye Aydoğan, “Yeraltı” dizisinde “Sultan” karakterine hayat verecek. Aydoğan’ın canlandıracağı Sultan, Uraz Kaygılaroğlu’nun canlandırdığı “Bozo” karakterinin kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Yeraltı Dizisi Aralık’ta Sette, Ocak’ta Ekranda

Merakla beklenen dizinin kadrosunda ayrıca;

Deniz Can Aktaş “Haydar Ali”,

Devrim Özkan “Ceylan”,

Uraz Kaygılaroğlu “Bozo”,

Burak Sevinç “Merdan”,

Koray Şahinbaş ise “Efraim” rolleriyle yer alacak.

Aralık ayında sete çıkacak olan “Yeraltı” dizisinin, ocak ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Aksiyon ve dram türlerini harmanlayacak dizi, güçlü hikayesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla 2025’in en çok konuşulan projeleri arasında gösteriliyor.