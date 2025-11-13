Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 12 Kasım 1999’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler anma etkinliğinde bir araya geldi. 845 kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinin yıldönümünde yakınlarını kaybedenler Kaynaşlı ilçesindeki mezarlığa giderek dualar ettiler. Geride kalan 26 yıla rağmen yakınlarının acısını hala yüreğinde hisseden vatandaşlar yakınlarının kabri başında gözyaşı döktü.

İlçede bulunan Kızılay salonunda depremde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu. Düzce Valisi Selçuk Aslan ile protokol üyelerinin de katıldığı mevlitte depremde yaşamını yitirenler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. (DHA)