TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, TRT’nin dijital yayıncılık ve habercilikteki deneyimleri ile Basın İlan Kurumu’nun medya sektörüne sağladığı destekler çerçevesinde kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı. İki kurum, yeni medya uygulamaları, haber üretimi ve kamu iletişimi alanlarında yürütülebilecek ortak çalışmalar ve nitelikli medya hedeflerini masaya yatırdı.

Nazik ziyareti için teşekkürlerini ileten Çay, iki kurum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için çalışacaklarını vurguladı. Görüşme, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.