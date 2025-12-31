KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genel Müdürlük ile Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında özel şirketlerce işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla yeniden belirlendiği belirtildi.

Yeni tarifeye göre; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL’den 59 TL’ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişi 80 TL’den 95 TL’ye yükseltildi. Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için otomobil geçiş ücreti 795 TL’den 995 TL’ye, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti ise 590 TL’den 740 TL’ye çıkarıldı.

Ayrıca, güncellenen otoyol ve köprü ücret tarifelerinin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlandığı bildirildi.