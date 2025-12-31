ASKİ’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklar oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, planlanan su manevrası çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde bu gece saat 23.00 ile yarın sabah 11.00 arasında, bazı bölgelerde ise yarın sabah 12.30’ya kadar su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.

Şebeke üzerindeki dengeleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hatlara suyun kademeli olarak verileceği kaydedilirken, yüksek kotlara ulaşım süresinin biraz zaman alabileceği vurgulandı. Çamlıdere Barajı su alma yapısında sürdürülen kapasite artırıcı çalışmaların ise kesintisiz devam ettiği ve birkaç gün içinde tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

Bu gece ile yarın saat 11.00 arasındaki kesintiden Gölbaşı’nda Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan, Hacımuratlı, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu ve Karşıyaka; Çankaya’da Ata, Huzur, Güvenevler, Cevizlidere, Ayrancı, Dodurga, İşçi Blokları, Kızılırmak, Çukurambar ve Söğütözü; Altındağ’da Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe, Solfasol, Baraj Mahallesi ve Yıldıztepe; Mamak’ta ise Büyük Kayaş, Dutluk, Üreğil, Boğaziçi, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Araplar, Derbent, Köstence, Dostlar, Tepecik ve Yenibayındır mahallelerinin etkileneceği bildirildi.

Bu gece ile yarın saat 12.30 arasındaki kesintiden ise Yenimahalle’de 25 Mart, Anadolu, Ata, Avcılar, Aşağı Yahyalar, Barış, Batı Sitesi, Beştepe, Cumhuriyet, Çamlıca, Çarşı, Demetgül, Demetlale, Emniyet, Ergazi, Gayret, Gazi, Güzelyaka, Işınlar, İlk Yerleşim, İnönü, Kaletepe, Kardelen, Karşıyaka, Kayalar, Kent Koop, Kuzey Yıldızı, Macun, Mehmet Akif Ersoy, Ostim OSB, Pamuklar, Ragıp Tüzün, Serhat, Susuz, Tepealtı, Turgut Özal, Uğur Mumcu, Varlık, Yeni Batı, Yeşilevler, Yukarı Yahyalar ve Yunus Emre; Etimesgut’ta İstasyon, Alsancak, 30 Ağustos, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, Elvan, Topçu, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent, Şeker, Etiler, Altay, Şehit Osman Avcı, Yeşilova, Devlet, Eryaman, Tunahan, Güzelkent, Yavuz Selim, Şeyh Şamil ve Göksu; Çubuk’ta Barbaros, Cumhuriyet, Dumlupınar, Esenboğa, Güldarpı ve Yenice; Sincan’da ise Ahi Evran, Akşemsettin, Andiçen, Atatürk, Fatih, Gazi Osman Paşa, Gökçek, İstasyon, Maraşal Çakmak, Mevlana, Plevne, Saraycık, Selçuklu, Tandoğan, Törekent, Ulubatlı Hasan ve Yunus Emre mahallelerinin etkileneceği açıklandı.