NOW TV'nin sevilen dizisi Kıskanmak'ın başrol oyuncularından Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte sete giderken Beykoz yolunda trafik kazası geçirdi. Ünlü oyuncu, çocukları ve şoförü kaza esnasında hafif yaralandı.

Emniyet kemerlerinin kaza esnasında takılı olmasının hayatlarını kurtardığı belirtildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özgü Namal, emniyet kemerleri ve hava yastıkları sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çocukları ve şoförünün de tetkikleri yapılıyor; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Set Çalışmaları Ertelendi

Kazanın ardından ünlü oyuncunun aracı kullanılamaz hale gelirken, bugün ve yarın için dizi setine ara verildi. Yapım ekibi, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından çekimlerin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.