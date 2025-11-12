Bahçeli açıklamasında, Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’ın Gence şehrinden havalanan uçağın, Gürcistan hava sahasında kaza yaparak düşmesi sonucu 20 kahraman askerin şehit olduğunu hatırlattı.

MHP lideri, bu elim olayın milletçe büyük bir acı yaşattığını vurguladı:

“Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Beklentimiz ve temennimiz de budur.”

“Spekülasyonlara İtibar Edilmemeli”

Bahçeli, resmi açıklamalar yapılmadan ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanlış yönlendirebileceğine dikkat çekti:

“Uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır.”

MHP Genel Başkanı, bazı çevrelerin olay üzerinden dedikodu yayma girişimlerine de tepki göstererek, bu tür davranışların “izahı olmayan garabet bir yanlış” olduğunu ifade etti.

“Şehitlerimize Allah’tan Rahmet Diliyorum”

Devlet Bahçeli mesajının sonunda, kazada şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi:

“Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum.”