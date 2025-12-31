İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen kapsamlı operasyonların detaylarını paylaştı. Jandarma ve polis ekiplerinin işbirliğiyle yürütülen eş zamanlı operasyonlar, Türkiye genelinde 25 ilde yapıldı.

Operasyonların düzenlendiği iller şunlar: Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova.

Bu operasyonlarda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 125 kişi gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir" ifadelerini kullandı.