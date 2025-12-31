2025 yılında gençlik politikalarını güçlendiren Çankaya Belediyesi, gençlerin fikir üretebileceği, öğrenebileceği ve birlikte çalışabileceği çok yönlü bir alanı hayata geçirdi. Çankaya Gençlik Merkezi; eğitimden kariyere, kültür-sanattan girişimciliğe kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

MERKEZDE NELER VAR?

Podcast Kayıt Stüdyosu

Paylaşımlı Ofis Alanları

Kariyer Merkezi

Sinema – Konferans Salonu

Amfi Alanı

Derslikler

Çankafe

Açık Çalışma Alanları

Çankaya Belediyesi, 2025’te gençleri sadece izleyen değil, üreten ve yön veren bireyler olarak destekleyen projelere imza attı.