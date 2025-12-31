2025 yılında gençlik politikalarını güçlendiren Çankaya Belediyesi, gençlerin fikir üretebileceği, öğrenebileceği ve birlikte çalışabileceği çok yönlü bir alanı hayata geçirdi. Çankaya Gençlik Merkezi; eğitimden kariyere, kültür-sanattan girişimciliğe kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

Görüntü 9-20

Görüntü 11-18

Görüntü 10-17

MERKEZDE NELER VAR?

Çankaya Belediyesi, 2025’te gençleri sadece izleyen değil, üreten ve yön veren bireyler olarak destekleyen projelere imza attı.

Muhabir: Haber Merkezi