Özel, 2025’in Türkiye için zor bir yıl olduğunu belirterek, ekonomik krizin derinleştiğine, hayat pahalılığının ve yoksulluğun arttığına dikkat çekti. “2018’den bu yana süren kötü gidiş, işçiler ve emeklilerin açlık sınırının altında ücret almasıyla daha da büyüdü. Çiftçiler ağır üretim maliyetleriyle mücadele ederken, destekler kesildi ve gıda enflasyonu tarihi zirveye çıktı” ifadelerini kullandı.

Ayrıca kadınların şiddete karşı korunamadığını, iş kazalarının arttığını ve toplumun sosyal krizlerle boğuştuğunu vurgulayan Özel, “AK Parti iktidarı, Türkiye’yi Avrupa’nın en yüksek enflasyonuna, işsizliğine ve yoksulluğuna sahip ülkesine dönüştürdü” diye konuştu.

2025’in “darbe” ve “mücadele” yılı olduğunu söyleyen Özel, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi baskılara rağmen halkın demokrasi mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti. “15,5 milyon vatandaşımız sandıkta demokrasiye sahip çıktı” dedi.

Özel, yeni yılda milletin yanında olacaklarını ve çözümlerini anlatmaya devam edeceklerini belirterek, “CHP bugün fikren ve zikren iktidar partisidir. Fiilen iktidar ise bir sandık mesafesi kadar yakındır. Türkiye’yi liyakatli kadrolarımızla, ayrıştırmadan, barış ve refah içinde yöneteceğiz” diye sözlerini tamamladı.

Mesajında kaybettikleri yakınlarını da anan Özel, tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve adalet dolu bir yıl diledi.