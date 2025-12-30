Türkiye genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle Mardin, Sivas, Şırnak, Kırşehir, Diyarbakır ve Bolu’da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi. Valilikler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla karar alındığını duyurdu.

Diyarbakır’da tüm okullar tatil

Diyarbakır Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Aynı gün engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bolu’da yarın okullar tatil

Bolu Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte yeniden beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kurslarının da tatil kapsamına alındığı belirtildi.

Bolu’da hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın çalışanların idari izinli sayılacağı kaydedilirken, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun birim amirlerince değerlendirileceği ifade edildi.

Diğer illerde de eğitime ara verilmişti

Daha önce yapılan açıklamalarla Mardin, Sivas, Şırnak ve Kırşehir’de de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiş, belirli gruptaki kamu çalışanları idari izinli sayılmıştı.

Valilikler, vatandaşları özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.