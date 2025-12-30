Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,26 puan artışla günü yükselişle tamamladı. Endekste toplam işlem hacmi 114,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Gün içinde bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile tekstil ve deri sektörü olurken, en çok kaybettiren yüzde 4,88 ile sigorta sektörü oldu.

Küresel piyasalarda gözler Fed tutanaklarında

Küresel piyasalarda, yılbaşı tatili öncesinde düşük işlem hacmi dikkat çekerken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi. BIST 100 endeksi ise küresel piyasalardaki sakin seyre rağmen pozitif görünümünü korudu.

İşsizlik oranı yüzde 8,6’ya yükseldi

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye’de işsizlik oranı kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,6 seviyesine çıktı.

Gündemde yarının verileri var

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise Çin’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Ayrıca Almanya ve Japonya’da piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağı, İngiltere’de ise piyasaların erken kapanacağı ifade edildi.

Teknik görünüm

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puan seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.