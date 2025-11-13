Beyaz Saray’da düzenlenen törende konuşan Trump, ocak ayı sonuna kadar hükümete finansman sağlayacak olan bütçe tasarısına onay verdiğini açıkladı. Başkan, yaşanan sürecin sorumluluğunu Demokrat Parti’ye yükleyerek, “Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz” ifadelerini kullandı.

43 Günlük Kapanma Tarihe Geçti

ABD tarihinde daha önce hiçbir hükümet kapanması bu kadar uzun sürmemişti. Bütçe anlaşmazlığı nedeniyle başlayan kriz, yüz binlerce federal çalışanın ücretsiz izne çıkarılmasına ve birçok kamu hizmetinin durma noktasına gelmesine yol açmıştı.

Geçici Çözüm, Kalıcı Anlaşma Bekleniyor

Uzmanlar, imzalanan geçici bütçenin yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sağladığını ve tarafların uzun vadeli bir bütçe anlaşması için yeniden müzakere masasına oturması gerektiğini belirtiyor. ABD ekonomisine milyarlarca dolara mal olan bu kapanmanın, siyasi kutuplaşmayı daha da artırdığı değerlendiriliyor.