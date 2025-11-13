Huawei’nin 2017’den beri düzenlediği ve 170’ten fazla ülkenin katıldığı bu küresel yarışmanın kazananları, Fransa’nın Paris kentinde gerçekleştirilen görkemli törenle açıklandı. Coruş, Tokat’ın Pazar ilçesinde çektiği, yeni doğmuş manda buzağısını soğuktan korumak için barınağa taşıyan çiftçi ve anne mandanın gözlemci bakışlarını yansıtan fotoğrafıyla jürinin büyük beğenisini kazandı.

Mobil Fotoğrafçılığın Küresel Arenasındaki Büyük Başarı

Tokat’taki fırın ustalığından dünyanın en prestijli mobil fotoğrafçılık ödüllerinden birine uzanan Coruş, daha önce 2021 ve 2022 yıllarında XMAGE Türkiye ayağında birincilikler elde etmişti. 2025 yılında ise uluslararası arenada elde ettiği ikincilikle başarısını taçlandırdı.

Türkiye, yarışmaya en yüksek katılım gösteren ülkeler arasında yer alırken, Hürdoğan Keskin ve Koray Özpalamutçu gibi diğer Türk fotoğrafçılar da “XMAGE 100” seçkisine girerek dünyanın en iyi 100 fotoğrafı arasında yer aldı.

Huawei XMAGE Ödülleri ve Yarışmanın Önemi

Yaklaşık 5 milyon başvuruya ulaşan Huawei XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri, mobil fotoğrafçılığı demokratikleştirmeyi hedefliyor. Huawei’nin ileri optik sistemleri ve görüntü işleme teknolojileriyle desteklenen yarışma, fotoğraf sanatını mobil cihazlarla herkesin ulaşabileceği bir hale getiriyor.

2025 jürisinde Pulitzer ödüllü fotoğrafçılar ve Paris Photo Direktörü Florence Bourgeois gibi isimler yer aldı. “Yılın Fotoğrafçısı” seçilen üç büyük ödül sahibine 10 bin dolar destek verildi.

Ödül Sahibi Coruş’un Mesajı

Törene video mesajıyla katılan Mehmet Emin Coruş, “Hamur yoğururken, köyde gezerken hayal kuruyordum. Bugün bu hayaller, bir Huawei telefonun kamerasından dünyaya ulaşıyor.” ifadelerini kullandı. Coruş, ödülün sadece kendisine değil, kalbiyle üreten herkese ait olduğunu vurguladı ve destek verenlere teşekkür etti.