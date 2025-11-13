Hepsiburada’dan yapılan açıklamaya göre, sipariş sayısı geçen yıla kıyasla %20 arttı. 11 Kasım günü platformu 100 bin yeni kullanıcı mobil uygulama üzerinden indirdi. Kullanıcıların %88’i alışverişini mobil uygulama aracılığıyla yaptı.

En Çok İlgi Gören Ürünler: Cep Telefonu, Deterjan ve Sporcu Besinleri

Efsane 11.11 döneminde kullanıcılar en çok şu kategorilere ilgi gösterdi:

Çocuk kitapları

Sıvı çamaşır deterjanları

Sporcu besinleri

Temizlik ve kişisel bakım ürünleri

En çok görüntülenen ürün cep telefonu olurken, cep telefonu, tablet, bilgisayar, düdüklü tencere ve hava temizleme cihazı en hızlı büyüyen kategoriler arasında yer aldı.

E-Ticarette Altın ve Teknoloji İlgi Odağı Oldu

Elektronik ürünlerde robot süpürge, kablosuz süpürge ve cep telefonu öne çıkarken, altın alımı da e-ticarette dikkat çekici düzeyde arttı.

Giyim kategorisinde: Çorap ve eşofman takımı

Spor kategorisinde: Elektrikli skuter, koşu bandı, termos

Ev-yaşam kategorisinde: Uyku seti ve yastık

Kozmetikte: Cilt bakım seti, dudak ürünleri ve fondöten tercih edildi.

En Çok Aranan Markalar

Kampanya döneminde en çok aranan markalar:

Roborock, Dyson, Fissler, Stanley, Jack Wolfskin, Philips ve Lego oldu.

Bölgelere Göre Alışveriş Tercihleri

Üç büyük ilin dışında en fazla alışveriş yapılan şehirler Bursa, Kocaeli ve Antalya oldu.

Akdeniz ve Ege bölgelerinde: Cep telefonu satışları öne çıktı.

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara’da: Küçük ev aletlerine ilgi arttı.

Hepsiburada Premium Satışlarda Öne Çıktı

Hepsiburada Premium üyeleri, kampanya döneminde büyük rol oynadı.

Siparişlerin %70’i Premium kullanıcılar tarafından verildi. Premium üyeler, diğer kullanıcılara kıyasla 1,2 kat daha fazla alışveriş yaptı.

11.11’de Otomobil Satışı da Tamamlandı

Bu yıl Hepsiburada, geleneksel kategorilerin ötesine geçerek Kia Picanto modelini özel fiyatla satışa sundu.

11 Kasım günü saat 10.00’da satışa çıkarılan araçlar, yoğun talep üzerine aynı gün içinde tükendi.

Kasım Kampanyaları Devam Ediyor

Hepsiburada, 11.11 rekorunun ardından kasım ayı boyunca kampanyalarına devam ediyor.

E-Ticaret Haftası kapsamında moda, teknoloji, ev-yaşam, süpermarket ve kişisel bakım kategorilerinde özel indirimler sunulacak.

Ayın son haftasında başlayacak Efsane Cuma (Black Friday) döneminde kullanıcıları yeni fırsatlar bekliyor.