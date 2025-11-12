Yapay Zeka Fabrikası (YZF) Ödülleri, iş dünyasında ve toplumsal alanlarda yapay zeka tabanlı çözümleri öne çıkarmak, yapay zekanın daha geniş alanlarda kullanılmasını teşvik etmek ve kurumların bu alandaki yenilikçi yaklaşımlarını görünür kılmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenleniyor. ‘Ekosistemi birlikte büyütme’ vizyonuyla Türkiye’de ve dünya genelinde yapay zeka girişimlerine stratejik yatırımlar yaparak, bu girişimlerin küresel başarıya ulaşmalarına katkı sağlamayı amaçlayan Yapay Zeka Fabrikası’nın düzenlediği YZF Ödülleri için 17 Kasım 2025’e kadar başvuru yapılabilecek.

Bu yıl YZF İnovasyon ve İş Birliği Ödülü, YZF Ekosisteme Katkı Ödülü, YZF Sürdürülebilirlik ve Etki Ödülü, YZF STK Ödülü olmak üzere dört ana kategoride verilecek ödüllere yenilikçi, sürdürülebilir dönüşüme katkıda bulunan ve ekosistemi geliştiren tüm kurumlar başvuru yapabilecek. Kısa listede yer alan adaylar arasında yapılacak halk oylamasının ardından jüri değerlendirmesiyle belirlenecek kazananlar ödüllerini 4 Aralık tarihinde İş Kuleleri’nde gerçekleşecek törenle alacak.