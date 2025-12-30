Yeşiltepe Mahallesi Devrek Yolu’nda buzlanan yolda 5 araç birbirine çarptı. Kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede trafiğe açıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yoldaki buzlanma nedeniyle halk otobüsü, işçi servisi, hafif ticari araç ve 2 otomobil, kayarak birbirine çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbarla bölgeye gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile araçlar yoldan kaldırıldı. Araç sürücüleri, hazırlanan kaza tutanağının ardından olay yerinden ayrıldı. Yolda ulaşım normale döndü. (DHA)
Kaynak: DHA