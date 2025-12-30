TÜİK verilerine göre, 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı, Kasım 2025’te bir önceki aya göre 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bin oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak hesaplandı.

İstihdam ve İşgücüne Katılım Artış Gösterdi

Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişiye ulaştı.

İstihdam oranı 0,1 puan artışla yüzde 49,2 olarak gerçekleşti.

Erkeklerde istihdam oranı: %66,8

Kadınlarda istihdam oranı: %31,9

Aynı dönemde işgücü, 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin oldu. İşgücüne katılma oranı ise yüzde 53,8 olarak açıklandı.

Erkeklerde işgücüne katılım: %71,8

Kadınlarda işgücüne katılım: %36,2

Genç İşsizlik Oranı Yüzde 15,4 Seviyesinde Kaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, Kasım ayında değişmeyerek yüzde 15,4 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik: %10,6

Genç kadınlarda işsizlik: %24,4

Haftalık Çalışma Süresi 42,3 Saate Yükseldi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Kasım 2025’te 0,1 saat artarak 42,3 saat oldu.

Atıl İşgücü Oranı Geriledi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29,1 seviyesine düştü.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı: %18,7

İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı: %20,2