Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları kapsamında kent genelinde alınacak trafik tedbirlerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2025 Salı günü saat 18.00’den itibaren bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede, yılbaşı gecesi vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanacak trafik düzenlemeleri kapsamında kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Ordu Evi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü,

GMK Bulvarı,

Milli Müdafaa Caddesi,

Aşkabat Caddesi (Bahçeli 7. Cadde),

Bestekar Caddesi,

Kızılırmak Caddesi,

Olgunlar Caddesi,

Selanik Caddesi,

Tunalı Hilmi Caddesi,

Azerbaycan Caddesi (Bahçeli 3. Cadde),

Yüksel Caddesi,

Sakarya Caddesi,

Kumrular Caddesi,

Tunus Caddesi,

Tuna Caddesi,

Ziya Gökalp Caddesi’nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan bölümü,

İnkılap Sokağı,

Konur Sokağı,

Karanfil Sokağı,

Bilge Sokağı,

Bülten Sokağı,

Çiğir Sokağı,

Bayındır Sokağı.

Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde;

Oğuzhan Asiltürk Caddesi,

Meşrutiyet Caddesi,

Filistin Caddesi,

Polonya Caddesi,

İran Caddesi,

Arjantin Caddesi ve

Kuleli Caddesi’nin tamamının, programlar sona erene kadar trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaret ile yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarıda bulunurken, düzenlemelerin kamu düzeni ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.