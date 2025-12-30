ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Netanyahu’ya kendisine verilen “İsrail Barış Ödülü” için teşekkür ederek görüşmenin oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Gazze’de ateşkes sürecine ilişkin konuşan Trump, İsrail’in plana yüzde 100 uyduğunu savunarak, “İsrail’in yaptıkları konusunda endişeli değilim” dedi. Batı Şeria konusunun halen tartışmalı olduğunu belirten Trump, bu konuda nihai bir sonuca ulaşılacağını söyledi.

Trump’tan Erdoğan Vurgusu: “Aralarında Sorun Çıkmayacak”

Türkiye ile İsrail arasında olası bir gerilim yaşanıp yaşanmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok iyi tanıyorum. Kendisi benim çok iyi bir dostum. Ona saygı duyuyorum. Netanyahu da ona saygı duyuyor. Aralarında bir sorun çıkmayacak.”

Bu açıklama, Ankara–Tel Aviv ilişkileri açısından dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirildi.

F-35 Açıklaması: “Çok Ciddi Şekilde Değerlendiriyoruz”

Trump, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

“Bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Onlar bunu asla İsrail’e karşı kullanmayacak, söz veriyorum.”

Bu açıklama, uzun süredir askıda olan F-35 süreciyle ilgili yeni bir dönemin sinyali olarak yorumlandı.

Suriye Mesajı: “Erdoğan Esad’ın Ortadan Kaldırılmasında Büyük Rol Oynadı”

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’deki siyasi dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, Esad yönetiminin sona erdirilmesinde Erdoğan’ın büyük katkısı olduğunu söyledi.

Trump ayrıca Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunarak, “Şara Suriye’de çok iyi bir iş çıkardı, DEAŞ ile mücadelede önemli adımlar attı” dedi.

İran ve Fed Başkanı Powell’a Sert Sözler

İran’ın olası bir saldırı ihtimaliyle ilgili konuşan Trump, Tahran yönetiminin sonuçların çok ağır olacağını bildiğini söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell’ı da hedef alan Trump, Powell için “Fed’de bir aptal var” ifadelerini kullandı ve ağır ihmal nedeniyle dava açmayı düşündüklerini açıkladı.

Netanyahu: “Suriye ile Barışçıl Bir Sınır İstiyoruz”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Suriye ile barışçıl bir sınıra sahip olmanın İsrail’in çıkarına olduğunu belirtti. Netanyahu, Trump’ın İsrail’in Beyaz Saray’daki “en iyi dostu” olduğunu ifade etti.

Gazze’nin geleceğine ilişkin konuşan Netanyahu, Filistin yönetiminin sürece dahil olabilmesi için gerçek reformlar yapılması gerektiğini söyledi.