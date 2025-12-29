İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah Yalova’da DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda 3 kahraman polisin şehit olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, şehit olan polislerin isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, teröristlerle çıkan çatışmada İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit düştü. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.