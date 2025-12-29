Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Mersin İl Temsilciliği iş birliğiyle Rus nükleer endüstrisinin 80. kuruluş yıl dönümü onuruna bir satranç kupası düzenledi.

Karşılaşmalar, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'nin inşa edildiği il olan Mersin'de gerçekleşti. 250'den fazla kişinin katıldığı Rosatom Satranç Kupası, bölgenin en büyük çocuk ve gençlik kupası oldu. Yarışmalar; “8 Yaş ve Altı”, “10 Yaş ve Altı”, “12 Yaş ve Altı” ile “Açık Kategori” (12 yaş ve üzeri sporcular) olmak üzere dört ayrı kategoride ve beş tur üzerinden düzenlendi.

Etkinliğin açılış törenine Türkiye Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Gülkız Tulay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Mersin İl Müdürü Göksun Öz katıldı.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, Rosatom Satranç Kupası katılımcılarına hitaben şunları kaydetti: “Rus nükleer endüstrisinin tarihi, barışçıl atom projesini tasarlayanların büyük rüyasıyla başladı. Bu rüya, zorlukların aşılmasına ve cesur fikirlerin hayata geçirilmesine yardımcı oldu. Rosatom bugün, 80 yıllık deneyimine dayanarak dünyanın dört bir yanında bölgelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunan ve insan hayatını iyileştiren yüksek teknolojili projeler uyguluyor. Akkuyu NGS de, halihazırda Mersin'de yeni fırsatlar yaratan ve olumlu değişimlerin temelini oluşturan bir proje haline geldi. Rosatom Satranç Kupası katılımcılarına kendilerine inanmalarını, zafer için çabalamalarını ve hem satranç tahtasında hem de hayatın her alanında cesur hayallerini gerçekleştirerek gelecekteki başarıları için sağlam bir temel oluşturmalarını diliyoruz.”

Türkiye Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Gülkız Tulay da, bu tür etkinliklerin Mersin'in eğitim ve spor altyapısını güçlendirdiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Rus nükleer endüstrisinin 80. yılı onuruna düzenlenen Rosatom Satranç Kupası'nın Akdeniz bölgesinin kilit merkezi olan Mersin'de gerçekleşmesinden dolayı mutluyum. Etkinlik, bölge sakinlerinden ve özellikle gençlerden büyük ilgi gördü. Dünyanın teknoloji liderlerinden biri olan Rosatom ile uzun yıllardır süregelen iş birliğimiz sayesinde, son birkaç yılda Mersin'deki lisanslı satranç sporcusu sayısı önemli ölçüde arttı. Bu sporla tanışan çocukların gelecekte eğitim, bilim ve iş dünyasında liderler olacaklarına yürekten inanıyorum. Tüm katılımcıları tebrik ediyor, bölgemizdeki çocukların geleceğine yaptıkları yatırım için Rosatom'a teşekkür ediyorum.”

Tulay ayrıca, etkinlik kapsamında Mersin'den Türkiye Satranç Milli Takımı oyuncuları ile CM (Usta Adayı) Ege Öz ve WCM (Kadın Usta Adayı) Latife Yade Günaştı'nın da katılımıyla düzenlenen buluşmanın moderatörlüğünü yaptı. Genç sporcular, satrancın hayatları üzerindeki etkisini anlatarak spordaki gelecek hedeflerini paylaştı. Ege Öz, satranç sporunda “kaybetme” kavramının olmadığının altını çizerek, “Eğer her kaybedilen maçı analiz eder ve hatalarını görürsen, bu sana zafer yolunda faydalı deneyim kazandırır” derken, Latife Yade Günaştı da “Kızların olmadığı hiçbir alanda başarılı bir dünya düşünemiyorum. Sadece satrançta değil tüm spor dallarında kızların daha aktif olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Mersin'de yaşayan ünlü Grand Master (GM) Meylis Annaberdiyev de Rosatom Satranç Kupası'nda yer alan önemli isimlerden biri oldu. Ulusal ve uluslararası birçok başarıya sahip, 2407 FIDE Rating puanlı sporcu, kupa kapsamında 10 genç sporcu ile heyecan verici bir simultane maç yaptı.

Etkinlik sonunda 8 yaş ve altı kategorisinde kupanın sahibi, Ali Göktuğ Polat olurken, ikinciliği Tuğrem Çelik aldı. Aynı kategoride üçüncülüğü ise Çağan Aras Oral elde etti.

10 yaş ve altı kategorisinde Yiğit Can Arı birinciliği elde ederken ikinci Çağan Deniz Çolak, üçüncü ise Bulut Can oldu. 12 yaş ve altı kategorisinde kupanın şampiyonu Miraç Karakurt, ikinci Kerem Umut Turak, üçüncü de Atahan Yıldız oldu. Açık kategoride ise zaferi FM Ahmet Olçum elde etti. Aynı kategoride ikinci CM Emre Kırılmaz olurken üçüncü ise FM Babageldi Annaberdiyev oldu. Etkinliğin ardından hakemler ve veliler de izlenimlerini paylaştı.

Kupanın başhakemi Harun Küçükkılınç: “Rosatom kupaları bölgenin spor hayatının geleneği haline geldi, her yıl hem sporcularımız hem de ebeveynleri onları sabırsızlıkla bekliyor. Onların çocuklarımızın gelişimine katkısını gördükçe kalbim sıcaklık ve şükranla doluyor” diye konuştu.

Kupanın en küçük katılımcısının velisi Arif Serkan Oral da, etkinlik konusunda şunları söyledi: “Rosatom desteğiyle düzenlenen ilk kupaların 2019 yılında yapılmış olması benim için sembolik bir anlam taşıyor çünkü o yıl küçük oğlum doğdu. Beş yaşında geldiğinde abisini izleyerek satrançla ilgilenmeye başladı, bugün ise yarışmalara katılıyor. Bölgemizde böyle kupaların düzenlenmesinden çok memnunum, çünkü onlar onun satranca sevgisini güçlendiriyor ve onda gelecek şampiyonu yetiştiriyor.”