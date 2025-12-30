İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ekiplerinin Türkiye genelinde düzenlediği DEAŞ operasyonlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz.”

21 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Operasyonlar, sabah saatlerinde Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 21 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin bulunduğu iller şunlar:

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van.

Toplam 357 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili olarak Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerin örgütsel bağlantılarının araştırıldığını ve güvenlik güçlerinin ülke genelinde terör örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

