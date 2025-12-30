Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir TIR'ı şüphe ve risk analizleri neticesinde x-ray taramasına sevk etti. Arama hangarına alınan TIR'da, narkotik köpek 'Bodri' ile yapılan aramada yasal yük üzerindeki koliler içinde yaklaşık 2 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap ile 16 kilo 248 gram sentetik esrar olmak üzere toplam 591 kilo 162 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA