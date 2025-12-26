Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen “Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Ödülleri Takdim Töreni”ne katıldı. Programa TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile çok sayıda esnaf ve iş dünyası temsilcisi de iştirak etti.

“Esnafı Hiçbir Dönemde Yalnız Bırakmadık”

Ahiliğin dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel rekabet çağında da yol gösterici olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye genelinde 2 milyon 275 bin esnaf ve sanatkârın ekonomik ve sosyal hayatın temel taşı olduğunu söyledi.

Devletin her dönem esnafın yanında olduğunu belirten Yılmaz, “Destekler, teşvikler, krediler ve düzenleyici adımlarla esnafımızı ayakta tutmayı esas aldık. 2026 bütçemizde de bu yaklaşımı sürdürüyoruz” dedi.

Küresel gelişmelere de değinen Yılmaz, pandemi sonrası dünya ekonomisinin henüz toparlanamadığını, ticaret savaşları ve bölgesel çatışmaların küresel sistemi zorladığını ifade ederek, “Türkiye bu yeni döneme 86 milyonla birlikte güçlü şekilde hazırlıklı olmak zorunda” diye konuştu.

OVP’nin Ana Ekseni Enflasyonla Mücadele

Türkiye ekonomisinin bu yıl en az yüzde 3,3 büyüme kaydedeceğini açıklayan Yılmaz, ilk 9 ayda büyümenin yüzde 3,7 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

İhracat ve hizmet gelirlerinde rekorlara dikkat çeken Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

Mal ihracatı: 271 milyar dolar

Hizmet ihracatı: 222 milyar dolar

Toplam mal ve hizmet ihracatı: yaklaşık 393 milyar dolar

Türkiye’nin nominal büyüklükte dünyanın 16’ncı, satın alma gücü paritesine göre ise 11’inci büyük ekonomisi olacağını belirten Yılmaz, en büyük sorun olarak enflasyonu işaret etti.

“Enflasyon geçen yıl mayısta yüzde 75,5 ile zirve yapmıştı. Kasım itibarıyla 31 seviyelerine geriledi. 44 puanın üzerinde bir düşüş var. Temel mallarda enflasyon yüzde 20’nin altına indi. Hizmetler ve kiralar daha dirençli ama orada da düşüş başladı” dedi.

2026 ve 2027 Hedefleri Net

Yılmaz, enflasyon hedeflerini şu sözlerle özetledi:

2025 sonu: Yüzde 30 civarı

2026 sonu: Yüzde 20’nin altı

2027: Tek haneli enflasyon

“Bu hedeflere göre yol haritamız hazır” ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat: 2 Milyon 273 Bin Kayıtlı Esnafımız Var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Ahilik Haftası kapsamında esnafın sorunlarının masaya yatırıldığını söyledi. Türkiye ekonomisinin son 23 yılda 7,5 kat, kişi başına gelirin ise 5,5 kat büyüdüğünü kaydeden Bolat, sistemde 2 milyon 273 bin kayıtlı esnaf bulunduğunu açıkladı.

TESKOMB aracılığıyla esnafa güçlü finansman desteği sağlandığını vurgulayan Bolat, kredi vadelerinin 3 yıldan 4 yıla çıkarıldığını, taksitlerin ise isteğe bağlı olarak 6 ayda bir ödenebildiğini belirtti.

5362 Sayılı Kanunda Değişiklik Yolda

Bolat, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kuruluşları Kanunu’nda değişiklik çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “2025-2029 Esnaf ve Sanatkâr Strateji Belgesi kapsamında yapılacak düzenlemeler, 6’ncı Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’nda kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.