Yeni serideki tasarım ve uygulama teknolojilerinin profesyonel kullanım için özel olarak geliştirildiğini ifade eden Zırh, “Kalıcı oje kalitesini yalnızca formül belirlemez. Ambalaj, ergonomi ve denge de bu deneyimin ayrılmaz bir parçasıdır. Yeni gri aynalı şişe tasarımı, profesyonel dünyaya modern ve güçlü bir görünüm kazandırıyor. Ergonomik form, uzun süreli uygulamalarda el yorgunluğunu azaltırken ürünün denge yapısını koruyor. Parlak cam dokusu, salonlarda ışığı zarafetle yansıtarak markamızın sofistike duruşunu görünür kılıyor. Base ve top coat serilerimiz de bu tasarım anlayışıyla yeniden yorumlandı. Estetikle işlevselliği buluşturan bir bütünlük hedefledik. Her detay, profesyonellerin beklentilerine yanıt veren modern bir uygulama deneyimi yaratmak üzere düşünüldü" diye konuştu.

NANO FIRÇA TEKNOLOJİSİ ÇİZGİ BIRAKMAYAN, PÜRÜZSÜZ SÜRÜŞ İMKANI SUNUYOR'

Kalıcı oje uygulamalarında fırçanın yapısının hem uygulama konforunu hem de elde edilen sonucun kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Zırh, "Yeni nesil nano fırça teknolojileri sektörde bir dönüm noktası yaratıyor. Bizim için profesyonel bir uygulama, hassasiyet, kontrol ve estetik dengesinin kusursuz birleşimidir. Nano filament liflerden üretilen fırçalar, ojenin tırnak yüzeyine eşit şekilde dağılmasını sağlayarak pürüzsüz bir bitiş oluşturuyor. Oval-Flat kesim sayesinde kütikül hattına taşma riski ortadan kalkarken, kullanıcıya yakın ve kontrollü çalışma imkanı sunuyor. Bu yapı, uzun seanslarda da konfor ve hassasiyetin devamlılığını destekliyor. Fırçayı yalnızca bir araç değil, profesyonelin imzasını taşıyan bir detay olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Zırh sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Güzellik endüstrisinde kalite, güven ve profesyonelliği temsil eden markalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Ürünlerimiz, profesyonel manikürcüler için özel olarak geliştiriliyor. Protez tırnaklardan kalıcı ojelere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan salonlarda, ürünlerimizin kullananlar sadece bir oje değil, yüksek standartta bir deneyimle buluşuyor. Üretimden tasarıma her aşamada global kalite standartlarını benimsiyor, sektördeki en son trendleri yakından izliyoruz. Bizim için güzellik yalnızca görünüm değil, özenin, ustalığın ve kusursuzluğu hedefleyen bir anlayışın yansıması. Her ürünümüz de bu anlayışın somut bir ifadesi."