SÜMER TAŞKIRAN

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatı mensuplarının ağır çalışma koşullarına dikkat çekti. Aksakal, “Polislik mesleğinin yükü yalnızca bireysel yaşam kalitesini değil, verilen hizmetin verimliliğini ve toplumsal huzuru da doğrudan etkiliyor” dedi.

"240 SAATİ AŞAN MESAİ PERSONELİ YIPRATIYOR"

Aksakal, haftalık çalışma süresinin 40 saat olarak belirlendiğini ancak uygulamada bunun çok üzerinde mesai yapıldığını belirtti.

“Polisler aylık 240 saati aşan mesaiyle çalışıyor. Özellikle 12 saat çalışma, 12 saat dinlenme sistemi personeli yıpratıcı bir yoğunluğa itmektedir” ifadelerini kullandı.

"FAZLA MESAİ ANGARYA HALİNE GELDİ

DSP lideri, fazla mesaiye ilişkin düzenlemelerin yetersiz kaldığını ve bunun anayasal hakları ihlal ettiğini vurguladı:

“Fazla çalışmaların karşılığı ücret ya da izin olarak verilmemekte, bu da anayasal angarya yasağının ihlali anlamına gelmektedir.”

"HAFTALIK 48 SAAT YASAL GÜVENCEYE ALINMALI"

Polislerin dinlenme hakkının korunması gerektiğini belirten Aksakal, yasal düzenleme çağrısı yaptı:

“Önerimiz, haftalık çalışma süresi 48 saati geçmeyecek biçimde yasal güvenceye alınmalıdır.”

"3600 EK GÖSTERGE ADALET DUYGUSUNU ZEDELEDİ"

Maaşların, mesleğin yüksek risk ve stresine göre yetersiz kaldığını vurgulayan Aksakal, 2023’te getirilen ek gösterge düzenlemesinin tüm personeli kapsamadığını hatırlattı:

“3600 ek gösterge hakkı tüm emniyet personelini kapsamadığı için adalet duygusunu zedelemektedir.”

"İÇİŞLERİ BAKANI'NIN HASSASİYET GÖSTERECEĞİNE İNANIYORUM"

Sözlerini, çözüm beklentisiyle tamamlayan Aksakal, “Sayın İçişleri Bakanımızın bu konuyu hassasiyetle değerlendireceğine inanıyorum” dedi.