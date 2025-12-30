Gülkaya, daha önce Netflix ve Tesla gibi dünya çapındaki firmaların güvenlik açıklarını tespit ederek ödüller kazanmıştı. Son olarak, NASA’nın sistemlerinde 4 ayrı ciddi güvenlik açığını bulan Gülkaya, durumu NASA’ya raporlayarak kurumun önlem almasını sağladı. NASA, yaptığı düzeltmelerin ardından Gülkaya’ya resmî bir teşekkür mektubu gönderdi.

NASA’dan Gelen Teşekkür Mektubu

NASA, Mary W. Jackson NASA Merkezleri Kıdemli Ajans Bilgi Güvenliği Sorumlusu Tamiko Fletcher imzasıyla gönderilen mektupta, Gülkaya’nın çabalarını övdü. Mektupta, "Bildirilen güvenlik açığı, NASA’nın bilgilerini korumamıza yardımcı oldu. Uzmanlığınız takdire değerdir" ifadelerine yer verildi.

Gülkaya: “Mektup Kariyerimi Güçlendirdi”

Hasan İsmail Gülkaya, başarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"6 yıl önce yazılım öğrenmeye başladım ve siber güvenliğe yöneldim. NASA’da 4 güvenlik açığı tespit ettim, raporladım ve teşekkür mektubu aldım. Bu mektup kariyerimi güçlendirdi. İnternet her geçen gün daha da gelişiyor ve güvenlik daha önemli hale geliyor. Siber güvenlik, geleceğin mesleklerinden biri olacak."

Siber Güvenlikte Gelecek Parlak

Gülkaya’nın hikayesi, gençler ve teknoloji meraklıları için ilham verici bir örnek teşkil ediyor. Dünya çapındaki şirketlerin internet güvenliği için milyarlarca dolar harcadığı günümüzde, siber güvenlik uzmanlığı hızla değer kazanan bir alan olarak öne çıkıyor.