Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan 18 Kasım Perşembe Günü, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Basınevleri, Çiçekli ve Emrah Mahallesi sakinleriyle bir araya gelecek. "Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde” sloganıyla gerçekleşecek olan etkinlik, 18:00 ve 20:00 saatleri arasında düzenlenecek.

"Çözüm üretmeye devam ediyoruz"

Başkan Özarslan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "En güzel makam olan sokakta, caddede; Keçiören’imizin her yerinde hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, onların talep ve isteklerini dinleyip çözümler üretmeye devam ediyoruz. “Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde” programımızda bu hafta Basınevleri, Çiçekli ve Emrah Mahallesi sakinlerimizle bir araya geliyoruz." diye konuştu.