Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesince DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik çalışma yürütüldü. Elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 11'i yabancı uyruklu, 6'sı Türk vatandaşı olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin tamamı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam ediliyor.