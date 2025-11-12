Fenerbahçe, kulübün efsane futbolcularından Tuncay Şanlı’nın yeniden sarı-lacivertli camiaya döndüğünü açıkladı. Şanlı, Futbol Akademisi bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapacak.

Fenerbahçe’den Resmî Açıklama

Kulübün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Efsanemiz Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe’de.

Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır.

Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacaktır.”

Kulüp açıklamasında, Tuncay Şanlı’nın katılımıyla Futbol Akademisi’nin teknik ve sportif standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

“Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tuncay Şanlı’ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz.”

Tuncay Şanlı Kimdir?

Fenerbahçe altyapısından yetişen Tuncay Şanlı, 2002-2007 yılları arasında sarı-lacivertli formayla önemli başarılara imza attı.

Milli formayla da dikkat çeken Şanlı, kariyerinde Middlesbrough, Stoke City, Wolfsburg ve Boluspor gibi takımlarda forma giydi.

Aktif futbol yaşamının ardından teknik direktörlük görevlerinde de bulundu.

Tuncay Şanlı’nın Yeni Görevi Ne Anlama Geliyor?

Yeni görev kapsamında Tuncay Şanlı;

Altyapı-üst yapı koordinasyonunu güçlendirecek ,

Genç oyuncuların gelişim sürecini yeniden yapılandıracak ,

Sürdürülebilir futbolcu yetiştirme sisteminin kurulmasına öncülük edecek.

Bu adım, Fenerbahçe’nin futbol akademisinde uzun vadeli sportif başarı ve oyuncu üretim sistemine geçiş hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi,… pic.twitter.com/Xaqyw5UxgQ — Fenerbahçe Futbol Akademi (@fbakademi) November 12, 2025