Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106’ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 90. Büyük Atatürk Koşusu, Dikmen Keklik Pınarı’ndan başlayarak eski Ankara Garı’nda sona erdi. 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yarış, büyük ilgi gördü.
Start Protokolden Verildi
Yarışın startını; Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu verdi. Çeşitli yaş kategorilerinde düzenlenen koşuya 2 bine yakın vatandaş katıldı.
Kadınlarda Dilek Öztürk Zirvede
Kadınlar kategorisinde Dilek Öztürk, 34:08 derecesiyle yarışı 1’inci sırada tamamladı.
-
2’nci: Fatma Arık – 35:57
-
3’üncü: Berfin Kara – 36:08
Erkeklerde Diyar Ergüven Birinci Oldu
Erkekler kategorisinde ise Diyar Ergüven, 29:24 derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti.
-
2’nci: Ali Kaya – 29:32
-
3’üncü: Murat Emektar – 29:54
Yarışı tamamlayan ve dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Türk Hava Kurumu Müzesi’nde düzenlenen törenle takdim edildi.
Karadağ: Büyük Atatürk Koşusu’nu İleriye Taşıyacağız
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:
“Mustafa Kemal Atatürk’ün Dikmen Keklik Pınarı’ndan Ankara’yı ilk gördüğü noktada başlayan bu yarış, 1936’dan bu yana hiç aksamadan devam ediyor. Katılım geçen yıla göre yaklaşık iki kat arttı. Büyük Atatürk Koşusu’nu daha da ileriye taşıyacağız.”
Öztürk: Seneye Şampiyonluk İçin Geleceğim
Kadınlar birincisi Dilek Öztürk, yarış sonrası yaptığı açıklamada,
“Böyle büyük bir organizasyonda birinci olmak gurur verici. Seneye tekrar şampiyonluk için geleceğim”
ifadelerini kullandı.
Ergüven: Birinciliği Beklemiyordum
Erkekler birincisi Diyar Ergüven ise Türk Silahlı Kuvvetleri adına ilk kez yarıştığını belirterek,
“Burada çok güçlü sporcular vardı, birinciliği beklemiyordum. Çok mutlu ve gururluyum”
dedi.