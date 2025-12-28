Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106’ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 90. Büyük Atatürk Koşusu, Dikmen Keklik Pınarı’ndan başlayarak eski Ankara Garı’nda sona erdi. 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yarış, büyük ilgi gördü.

Yarışın startını; Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu verdi. Çeşitli yaş kategorilerinde düzenlenen koşuya 2 bine yakın vatandaş katıldı.

Kadınlar kategorisinde Dilek Öztürk, 34:08 derecesiyle yarışı 1’inci sırada tamamladı.

Erkekler kategorisinde ise Diyar Ergüven, 29:24 derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Yarışı tamamlayan ve dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Türk Hava Kurumu Müzesi’nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Dikmen Keklik Pınarı’ndan Ankara’yı ilk gördüğü noktada başlayan bu yarış, 1936’dan bu yana hiç aksamadan devam ediyor. Katılım geçen yıla göre yaklaşık iki kat arttı. Büyük Atatürk Koşusu’nu daha da ileriye taşıyacağız.”