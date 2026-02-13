Erzurum’un Yakutiye ilçesinde 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan 73 yaşındaki M.A.’nın evi, 10 yıl boyunca biriktirilen çöpler nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Belediye ekiplerinin 3 gün süren çalışması sonucunda evden tam 25 ton çöp çıkarıldı.
Olay, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Yeşil Sokak’ta meydana geldi. Apartman sakinlerinin kötü koku nedeniyle yaptığı şikayet üzerine harekete geçen ekipler, eve girdiklerinde kapının arkasının tamamen çöp yığınlarıyla kaplı olduğunu belirledi.
Pencereden Çıkarıldı, Hastaneye Sevk Edildi
Kapının açılamaması üzerine M.A., ekipler tarafından pencereden dışarı çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı adam, tedavi altına alınmak üzere Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A.’nın psikiyatri servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Komşulardan Dursun Ali Çelik (70), M.A.’nın yaklaşık 10 yıldır apartmanın bodrum katında yalnız yaşadığını belirterek, “Topladığı çöpleri eve yığmış. Kaç senedir dışarı çıkmıyordu. Sadece pencereden kafasını uzatıyordu. Psikolojisi çok bozuktu” dedi.
3 Günlük Temizlik Çalışması
Yakutiye Belediyesi zabıta ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları 3 gün sürdü. Evden toplam 25 ton atık çıkarıldığı bildirildi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından daire ilaçlanarak M.A.’nın yakınlarına teslim edilecek.
Çöp Ev Vakaları ve Psikolojik Destek
Uzmanlar, uzun süreli çöp biriktirme davranışının ciddi psikolojik rahatsızlıkların belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor. Bu tür vakalarda erken müdahale ve sosyal destek büyük önem taşıyor.