Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde köpeklerin öldürülerek çöp poşetleri içinde soğuk hava deposunda tutulduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. ABB, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin Karataş Barınağı’na ait olmadığını, söz konusu videonun 3-4 yıl önce Ankara’da faaliyet gösteren özel bir kliniğe tıbbi atık almaya gelen araca ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Çankaya ilçesinde ABB’ye ait olduğu öne sürülen barınakta çok sayıda köpeğin öldürüldüğü iddiası üzerine sosyal medyada paylaşılan görüntüler kamuoyunda tepkiye neden oldu. Hayvanseverler adliye önünde toplanarak iddialara ilişkin açıklama yaptı. Gelişmelerin ardından ABB, konuyla ilgili detaylı bir kamuoyu duyurusu yayımladı.

ABB açıklamasında, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ve Nisan 2015’te göreve başlayan veteriner hekim H.İ.’nin belediyeye başvurarak yürütülen karalama kampanyasına ilişkin bilgi verdiği belirtildi. H.İ.’nin, tehdit ve yönlendirme sonucu söz konusu görüntüleri anonim bir hesap üzerinden paylaştığını beyan ettiği ifade edildi.

Açıklamada, veteriner hekimin sunduğu dilekçe ve deliller doğrultusunda, videonun Karataş Hayvan Bakımevi’ne ait olmadığı, 3-4 yıl öncesine ait olduğu ve özel bir kliniğin tıbbi atık sürecinde çekildiğinin belirlendiği kaydedildi. Görüntülerin bu denli sonuçlar doğuracağını öngöremediğini belirten H.İ.’nin yaşananlardan pişmanlık duyduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Suç Duyurusu Yapıldı

ABB, 28 Aralık tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Açıklamada, iddiaların ortaya atıldığı ilk andan itibaren sürecin ciddiyetle ele alındığı, gerekli incelemelerin başlatıldığı ve tüm bilgi ve belgelerin yargı süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı.

Soruşturmanın selameti açısından ilgili veteriner hekimin görevinden uzaklaştırıldığı belirtilirken, olayda adı geçen kişiler ve bağlantılı olduğu tespit edilen belediye personeli hakkında dezenformasyon yasasına muhalefet, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, iftira ve görevi kötüye kullanma suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.