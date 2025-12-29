Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ve Taner Çağlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Karataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Veyis Ateş ve Taner Çağlı hakkında tutuklama kararı verirken, Mustafa Karataş’ın yurt dışı çıkış yasağı ve belirlenen adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Veyis Ateş Kimdir?

Veyis Ateş, uzun yıllar televizyon kanallarında haber sunuculuğu ve program moderatörlüğü yaptı. Farklı medya kuruluşlarında görev alan Ateş, özellikle siyaset ve gündem odaklı programlarıyla kamuoyunda tanındı. Gazetecilik kariyeri boyunca çeşitli televizyon kanallarında editörlük ve sunuculuk görevlerinde bulundu.