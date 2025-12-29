Ukrayna’nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı konutuna yönelik bir saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi. Rus basınında ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, saldırı girişiminin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği öne sürüldü.

İddiaya göre, Novgorod bölgesinde bulunan ve Putin’in zaman zaman kullandığı belirtilen Cumhurbaşkanlığı konutu çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

